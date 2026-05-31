Más allá de las invitaciones oficiales protocolares a autoridades de los tres poderes, del Poder Legislativo no se vieron legisladores de la oposición en la Plaza de Mayo. Tampoco concejales del arco opositor local.
Ausencias del 25
La conmemoración del 25 de Mayo en Santa Fe mostró una fuerte presencia de funcionarios provinciales y municipales, mientras que legisladores y concejales opositores estuvieron ausentes de la actividad central encabezada por Maximiliano Pullaro.
El gobernador Pullaro compartió el palco con parte de su gabinete; el intendente Juan Pablo Poletti y secretarios de su gobierno así como con el senador Julio Garibaldi y dirigentes capitalinos como el presidente comunal de Nelson, Héctor Leiva. Apenas dos ministros no estuvieron allí, Lisandro Enrico y Silvia Ciancio así como el secretario Julián Galdeano. El resto, dijo presente.
Durante el desfile, Pullaro hizo pasar a su lado a Alfonsina, la hija de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, quien disfrutó el paso de personal de Ejército y fuerzas de seguridad de la provincia.
En el palco, hubo pastelitos calientes para aquellos que se tentaron con los dulces.