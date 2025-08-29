Abogados de Pullaro piden 10 años de cárcel para Marcelo Sain por espionaje ilegal

En una extensa presentación, el equipo de abogados que representa a Maximiliano Pullaro formalizó una acusación formal ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia contra Marcelo Sain y otros funcionarios por, entre otros puntos, espionaje ilegal.
El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín que representan al gobernador de la provincia, acusan al nombrado ex ministro de Seguridad y ex funcionarios de delitos como defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.
El ex ministro es acusado por el equipo letrado del ahora gobernador.
En detalle
La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.
Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.
El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.
Pedido de prisión
Sobre el final del documento, los abogados solicitan la imposición de las siguientes penas:
a Marcelo Fabián Sain: 10 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;
a Nadia Schujman y Débora Cotichini: 8 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;
a Esteban Germán Montenegro: 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;
a Diego Alfredo Rodríguez: 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;
a Milagros Bernard: 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;
Fiscalía de Estado también acusó a Sain y su equipo. Foto: Fernando Nicola
También Fiscalía de Estado
En simultáneo, se conoció que la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, también acusa a los anteriormente citados y pide pena superiores en el caso de Sain (11 años de cárcel).
La oficina a cargo de Domingo Rondina presenta un documento de más de 400 páginas con fundamentos para alcanzar esta acusación en carácter de querellante en la causa que se investiga.
