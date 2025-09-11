#HOY:

Tras la derrota en las elecciones bonaerenses

Adorni reconoció "errores" pero ratificó el rumbo económico

El vocero presidencial asegura que no cambiarán de rumbo de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre a pesar de los resultados del domingo.

El vocero presidencial señaló que el Gobierno no está dispuesto a “seguir aumentando pobres”.
 19:28
Por: 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el Gobierno cometió “errores”, pero aclaró que no va a “modificar el rumbo” por la derrota electoral del domingo, a la vez que indicó que la administración comandada por Javier Milei no está dispuesta a “seguir aumentando pobres”.

“Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, expresó Adorni en diálogo con A24, mientras que además manifestó: “La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema”.

"Nos van a acompañar"

El funcionario expresó: “No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”

“La gente nos va a acompañar”, dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: “En octubre vamos a ganar, pero no solo ganar, queremos arrasar”.

El vocero admitió que en los comicios del pasado domingo “hubo un error político claro, y es que no se le llegó a explicar a todos los bonaerenses de manera simple lo que estamos haciendo”, y a modo de ejemplo señaló que “no es un tema menor haber bajado la pobreza 20 puntos”.

“Cuando hablamos de reactivación económica tenemos claro que hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les está costando arrancar”, dijo pero advirtió que la gente tiene que entender que “muchas cuestiones son de largo y mediano plazo y entendemos también que hay gente en disconformidad, que no les llegamos”.

Adorni indicó que de aquí a octubre el Gobierno va a explicar “por qué hacemos lo que hacemos, por qué tener un 211 % de inflación está mal y por qué no tener inflación está bien. Tenemos que explicarle a la gente que el esquema populista estaba mal, y qué abrirse al mundo y fomentar el sector privado está bien”.

Punto de inflexión

Dijo además que hubo otras causas para la derrota, y argumentó que “que el kirchnerismo, con el tradicional aparato de la provincia de Buenos Aires, jugó al 101 por ciento”, y movieron “a los intendentes y todo el aparato”, y pusieron “un sistema electoral que no quiso adaptarse al siglo XXI que no quiso adaptarse a la Boleta Única de Papel”.

“Hoy estamos en un punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y que nos lleva a un país próspero sin inflación y mejores salarios”, señaló.

Agregó que se le debe explicar a la gente que el lunes, un día después de las elecciones, el gobernador Axel Kicillof “le puso un impuesto a todos los que utilizan Mercado Pago, que es usado por todos los comerciantes, incluso por los informales, y a todos les robó un poquitito de plata. Les sigue robando a una provincia que los impuestos ya los tiene por las nubes”, enfatizo.

