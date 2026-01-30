Santilli visitó Corrientes en busca de apoyo legislativa y postergó el viaje a Misiones

El ministro de Interior de la Nación, Diego Santilli, sumó este viernes un nuevo destino del país en busca de concesiones para alcanzar las mayorías necesarias de cara a las sesiones extraordinarias del Congreso nacional.
El ministro de Interior continúa con su gira por las provincias de cara a las sesiones extraordinarias. Tuvo una conferencia con el gobernador correntino Valdés.
Santilli fue recibido en Corrientes por el gobernador Juan Pablo Valdés, siendo este uno de los destinos clave para el apoyo desde las provincias para las pretensiones legislativas del presidente Javier Milei, con la reforma laboral a la cabeza.
La visita a Misiones, esperada para este jueves o viernes, se vio reprogramada por motivos de agenda del ministro que viene de participar de un encuentro con los jefes provinciales Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes se sumaron a las visitas previas a Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos.
"Planteamos una modernización para formalizar a nuestros trabajadores. La Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto hace 15 años", manifestó el enviado de la Casa Rosada durante una conferencia junto a Valdés.
"Terminemos con la industria del juicio; ahí yo juego fuerte. Basta de la destrucción de las Pymes que pierden todo lo que tienen por un juicio laboral escandaloso", remarcó Santilli sobre el principal objetivo.
Santilli reconoció que la agenda con Corrientes no es unilateral y que se llevó los reclamos locales, especialmente en lo que respecta a la coparticipación y el impuesto a las Ganancias. "Uno no le esquiva el cuerpo a las charlas positivas para que los recursos lleguen a los distritos", afirmó, buscando suavizar las tensiones fiscales entre Nación y Provincia.
El gobernador correntino Valdés calificó como "altamente positivo" que se discuta la modernización del sistema laboral, aunque aclaró que la postura definitiva de su espacio surgirá tras consultas técnicas con su gabinete y legisladores durante la próxima semana.
Sin embargo, el gran anuncio de la jornada estuvo vinculado a la compensación de deudas que el Estado Nacional mantiene con Corrientes.
La palabra del gobernador con cercanía a los tres legisladores de la provincia; el peronista Carlos "Camau" Espínola y los radicales Eduardo Vischi y María Valenzuela; sumó un pedido puntual: "Necesitamos más lugar para el desarrollo portuario. Este último mes reportamos casi 700 contenedores y necesitamos espacio para seguir exportando".
Valdés también enfatizó sobre el desarrollo inmobiliario y urbanístico en el predio de la ex Unidad Penal N° 1 y el ex Regimiento asoma como el nuevo "corazón" del crecimiento de la capital correntina.