Se promulgó el Presupuesto 2026 por parte del Ejecutivo Nacional

El gobierno nacional promulgó este viernes la ley del Presupuesto para el ejercicio 2026.
La Ley 27798 tomó formalidad este viernes tras las firmas de las autoridades de Diputados y Senado.
El gobierno nacional promulgó este viernes la ley del Presupuesto para el ejercicio 2026.
La Ley 27798, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina, establece el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, luego de que el 2025 haya finalizado con una serie de exenciones y modificaciones por decreto.
Esta normativa fija un resultado financiero superavitario estimado en $2.734.029.655.055, con un total de gastos de $148.069.293.526.549, destinados a diversas áreas como administración gubernamental, defensa, servicios sociales y deuda pública.
“Estímase para el Presupuesto del Sector Público Nacional, Ejercicio Fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de pesos dos billones setecientos treinta y cuatro mil veintinueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco ($2.734.029.655.055”, indica la ley en un pasaje.
El texto oficial agrega que “En el marco de lo expuesto, fíjase en la suma de pesos ciento cuarenta y ocho billones sesenta y nueve mil doscientos noventa y tres millones quinientos veintiséis mil quinientos cuarenta y nueve ($148.069.293.526.549) el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026”.
La ley también regula la contratación de obras y servicios, así como la distribución de créditos por el Jefe de Gabinete de Ministros. Además, se establecen restricciones para la creación de nuevos cargos en la administración pública y se autorizan transferencias a provincias y fondos específicos.
El documento en cuestión cuenta con las firmas de la vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el prosecretario Parlamentario en Senado, Agustín Wenceslao Giustinian; y el secretario Parlamentario en Diputados, Adrián Francisco Pagán.