Tras el atentado a Cristina Kirchner

Alberto Fernández insiste con el diálogo pero no hizo una convocatoria formal

"Le costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo", afirmó el mandatario. Oscar Parrilli no descartó un encuentro de Cristina con Macri.