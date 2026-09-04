El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, se refirió a su futura incorporación a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y destacó el proceso de renovación que atraviesa el máximo tribunal provincial. Su llegada quedará sujeta a la generación de nuevas vacantes, mientras continúa desempeñándose como magistrado federal.
Aldo Alurralde, sobre su llegada a la Corte Suprema de Santa Fe: “Estoy a disposición”
El juez federal de Reconquista explicó que continúa con sus funciones actuales mientras aguarda la definición de las vacantes que permitirán avanzar con su incorporación al máximo tribunal provincial.
En ese marco, valoró la incorporación de Diego Maciel a la Corte, aunque puso el foco en la importancia de fortalecer el vínculo entre los distintos poderes del Estado y en la necesidad de mantener un diálogo institucional.
Destacó la renovación
Alurralde consideró positivo que continúe el proceso de renovación de la Corte santafesina y ponderó la llegada de Maciel al cuerpo.
“Es un hecho bastante meritorio el que se prosiga con la renovación de la Corte y que una persona como Diego Maciel pueda acceder al máximo tribunal también es meritorio”, sostuvo.
Sobre el perfil del nuevo integrante, señaló que su experiencia puede resultar relevante para la articulación entre los diferentes poderes y destacó particularmente su conocimiento del ámbito legislativo.
“La relación de interpoderes que es importante, conoce todo el mecanismo del quehacer de la legislación, que es algo con lo que hay que trabajar y articular siempre”, afirmó.
Diálogo entre los poderes
Durante sus declaraciones, el magistrado también planteó cuál debería ser, a su entender, la relación entre las distintas instituciones del Estado.
“Siempre he sostenido que no deben ser los poderes del Estado compartimientos estancos, sino que debe existir un diálogo interinstitucional”, manifestó.
Para Alurralde, la legislación ocupa además un lugar central dentro de la tarea de los magistrados, debido a que constituye una de las herramientas fundamentales para el ejercicio de la función judicial.
“Es importante la legislación, porque es la herramienta que utilizamos los jueces, que aplicamos, interpretamos y yo creo que es fundamental”, expresó.
En relación con la futura composición del máximo tribunal, agregó que también resulta relevante que estén representados distintos sectores y estamentos. “Se busca en todo esto la representación de distintos sectores y estamentos, que eso es importante”, sostuvo.
Cuándo podría asumir Alurralde
Consultado específicamente sobre la vacante necesaria para su incorporación, Alurralde evitó anticipar fechas.
“No, bueno, eso queda a criterio de ellos. Yo tengo trabajo, sigo ejerciendo mi función como magistrado federal y, bueno, los tiempos los están manejando ellos más que nada”, respondió.
El juez federal aseguró que se encuentra disponible para asumir cuando corresponda, pero remarcó que mientras tanto continuará con sus funciones actuales.
“Yo estoy a disposición y mientras tanto sigo trabajando”, afirmó.
La fecha quedará en manos de los actuales ministros
Ante la posibilidad de que las renuncias se concreten en noviembre, como se había mencionado, Alurralde volvió a señalar que la decisión corresponde a los actuales integrantes de la Corte.
“La verdad no sé, habría que preguntarles a ellos qué es lo que quieren, digamos, o qué tienen planificado”, manifestó.
De todos modos, dejó en claro que no existe una fecha que condicione su disposición para incorporarse al tribunal. “Yo estoy dispuesto a la fecha que ellos fijen y se generen las vacantes”, concluyó.
La asunción de Diego Maciel forma parte del proceso de renovación del máximo tribunal santafesino, mientras Alurralde permanece a la espera de que se definan las próximas vacantes para avanzar con su propia incorporación.