Alejandro Katz: "La polarización debilita la democracia"
De visita en Santa Fe, el ensayista y docente universitario participó de un panel sobre el rol del algoritmo en el espacio público, organizado por la Fundación Cauces. Propuso reconstruir la esfera común desde una mirada democrática y plural.
Alejandro Katz participó en Santa Fe de un debate sobre democracia y polarización. Foto: Gentileza
El reconocido ensayista, editor y profesor universitario Alejandro Katz visitó la ciudad de Santa Fe para participar de un panel de debate junto a la especialista en políticas sociales Daniela Soldano, donde reflexionó sobre “los efectos del algoritmo en el espacio público”. En diálogo con El Litoral, Katz profundizó sobre los desafíos que enfrenta la democracia argentina, atravesada por la fragmentación social y la polarización política.
“Las redes —y ciertas dinámicas sociales más amplias— han encerrado a la sociedad en esferas aisladas, incapaces de compartir preocupaciones ni reconocer al otro como interlocutor legítimo”, sostuvo.
Katz advirtió que no se trata solo de una consecuencia del ecosistema digital, sino de una configuración social crecientemente segregada, con culturas políticas desconectadas entre sí, en una sociedad marcada por la desigualdad.
“Vivimos una escena política donde los extremos se legitiman en la existencia del adversario. No hay espacio para el reconocimiento mutuo, y eso debilita la posibilidad de construir una democracia robusta”.
Durante el encuentro, Katz enfatizó la necesidad de reconstruir un centro político, no como una ideología moderada o difusa, sino como un espacio común donde sea posible tramitar los conflictos democráticamente. “La democracia es un régimen de subóptimos —afirmó—: nadie está completamente satisfecho, porque todos debemos ceder en parte nuestras expectativas para convivir”.
Además, criticó con dureza el modo en que los sectores más polarizados condicionan el debate público. “Tanto el oficialismo como su principal adversario necesitan de la amenaza del otro para justificar su existencia. Son movimientos carentes de ideas de futuro, que se sostienen en la fantasía del enemigo eterno”.
El ensayista destacó la urgencia de reconstruir un espacio público común en Argentina. Foto: Gentileza
Consultado sobre posibles salidas, Katz descartó que una “tercera vía” sea suficiente. En cambio, propuso recuperar tradiciones políticas con ideas claras, vocación democrática y un proyecto de futuro: “Queremos una política que transforme la vida real de la sociedad, no que la mantenga atrapada en enfrentamientos sin sentido”.
Por último, defendió el concepto de “amistad cívica”, entendido como el reconocimiento del otro en el espacio compartido, no como adversario a destruir, sino como interlocutor válido en la construcción de lo común.
“La polarización no es solo un problema filosófico. Tiene consecuencias materiales: impide el desarrollo, bloquea soluciones de largo plazo y reproduce el deterioro estructural de nuestro país”.
La presencia de Alejandro Katz en Santa Fe dejó una invitación concreta: repensar el sentido de lo público y reconstruir el espacio común que hace posible la democracia. Una tarea urgente en tiempos de fragmentación y discursos extremos.
Alejandro Katz participó en Santa Fe de un debate sobre democracia y polarización. Foto: Gentileza
¿Quién es Alejandro Katz?
Alejandro Katz es ensayista, editor y analista político. De formación universitaria en literatura, se ha consolidado como una de las voces más lúcidas del pensamiento crítico argentino contemporáneo. Es reconocido por su capacidad para vincular la reflexión teórica con los dilemas concretos de la vida pública.
Como editor y curador intelectual, ha sido puente entre la producción académica y el debate ciudadano. Además, escribe con frecuencia en medios nacionales como La Nación, Infobae, Anfibia y Le Monde Diplomatique, abordando temas como la crisis de representación, la desigualdad social, la democracia y el deterioro del espacio público.
Su estilo se caracteriza por la claridad conceptual, la argumentación sólida y una crítica incisiva tanto hacia el poder político como a las limitaciones de las elites intelectuales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.