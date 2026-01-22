Inspirada en hechos reales

Rechazaron prohibir una serie de Netflix sobre Aníbal Gordon

Se basa en la novela de Marcelo Larraquy. La hija de quien fuera miembro de la Triple A y parte del aparato represivo, invocó una posible violación a su intimidad. Pero la Justicia sobrepuso el derecho a libertad de expresión ante la censura previa.