Anulación por mayoría de la resolución que confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros resolvió la Sala IV de la Cámara de Casación, que dispuso devolver el expediente a la Cámara Federal para que dicte una nueva resolución sobre el mismo asunto, al entender que la confirmación del procesamiento afectó garantías procesales y el principio acusatorio.
Anulan el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
La Sala IV de la Cámara de Casación anuló la resolución que confirmó el procesamiento en la causa Seguros. El voto mayoritario de Borinsky y Carbajo devolvió el expediente para que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento
La decisión de la Cámara fue adoptada con voto mayoritario de Mariano Borinsky y Javier Carbajo y con disidencia de Gustavo Hornos, y la resolución no absuelve ni declara la inocencia de Fernández, sino que ordena que se revise el procedimiento que llevó a confirmar el procesamiento en la causa Seguros.
Los magistrados mayoritarios consideraron que la Cámara de Apelaciones resolvió en exceso de la pretensión acusatoria y que esa resolución afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso, por lo que la Anulación y la devolución del expediente buscan que la causa vuelva a tramitarse con los pasos probatorios que correspondan.
El fiscal de Cámara señaló que debían escucharse testigos propuestos por la defensa, y la Sala IV permitió la Anulación tras evaluar esas observaciones, por lo que ahora la Cámara Federal deberá emitir el nuevo pronunciamiento sobre el procesamiento y las cuestiones procesales planteadas en la causa Seguros.
La resolución de Casación anuló la confirmación del procesamiento y ordenó que la Cámara Federal dicte una nueva resolución, porque los camaristas mayoritarios entendieron que la confirmación iba más allá de la pretensión acusatoria originalmente planteada, afectando derechos procesales básicos en la causa Seguros.
Anulación por mayoría
Borinsky sostuvo que la confirmación del procesamiento implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y que ello vulneró el principio acusatorio; Carbajo acompañó la postura y también indicó que la Cámara de Apelaciones dictó su resolución en exceso de la pretensión, por lo que la Anulación debía procederse.
En cambio, en disidencia Hornos opinó que el recurso debía declararse inadmisible y que el procesamiento confirmado estaba suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa, opinión que quedó registrada frente al voto mayoritario que anuló la confirmación del procesamiento en la causa Seguros.
Orden de nueva resolución
El expediente se inició tras una investigación de Clarín y, según la acusación, Fernández fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos vinculados a contratos del Estado con Nación Seguros; en ese marco, la Cámara de Casación confirmó previamente procesamientos relacionados con el entramado de contratos y la intermediación de brokers.
El 23 de febrero la Sala IV confirmó el procesamiento de diez personas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, vinculadas a 45 contratos y 25 intermediarios cuestionados en la causa Seguros, y ese antecedente integró el análisis que motivó la apelación y la queja de la defensa.
En el expediente se mencionó que el monto de las comisiones pagadas a intermediarios ascendió a 3.364.522.944 pesos y que Héctor Martínez Sosa, amigo y broker de Fernández, habría recibido el 59,6% de las comisiones, datos que forman parte del contexto probatorio y del micro-relato humano incluido en la acusación.
Como consecuencia procesal inmediata, la Anulación no extingue la causa ni libera a Alberto Fernández de las imputaciones; la Cámara de Casación devolvió el expediente para que la Cámara Federal revise el procedimiento y dicte un nuevo pronunciamiento sobre el procesamiento en la causa Seguros.