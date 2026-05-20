Tras un fallo de la Corte de hace siete años

ARCA dejará de apelar fallos que eximen de Ganancias a jubilados

El organismo recaudatario lo dispuso para evitar costos innecesarios, en los casos en los que se prevé un rechazo por parte del máximo tribunal. Hasta ahora, la estrategia era la de apelar siempre, como un mecanismo de dilación, del mismo modo que lo hace Ansés.