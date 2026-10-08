Choque en la Ruta 3

Un ex ministro de Cristina Kirhner sufrió un accidente con un guanaco y resultó con golpes leves

El exgobernador de Santa Cruz y exministro nacional, Arturo Puricelli, viajaba con su esposa hacia El Chaltén cuando impactó contra un animal. Ambos fueron atendidos y están fuera de peligro.