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Choque en la Ruta 3

Un ex ministro de Cristina Kirhner sufrió un accidente con un guanaco y resultó con golpes leves

El exgobernador de Santa Cruz y exministro nacional, Arturo Puricelli, viajaba con su esposa hacia El Chaltén cuando impactó contra un animal. Ambos fueron atendidos y están fuera de peligro.

Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.
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Arturo Puricelli, exgobernador de Santa Cruz y exministro durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un accidente de tránsito junto a su esposa mientras circulaba por la Ruta Nacional 3.

El episodio ocurrió este miércoles a la altura del paraje Monte León, en el sur de la provincia, cuando un guanaco se cruzó de manera repentina sobre la calzada.

Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.

El impacto en plena ruta

Puricelli conducía una camioneta rumbo a El Chaltén cuando embistió al animal y no logró evitar el choque. Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió importantes daños en la parte frontal.

Tanto el exfuncionario como su esposa sufrieron golpes menores y pudieron ser asistidos sin complicaciones de gravedad.

Horas después, ambos fueron trasladados hacia Comandante Luis Piedra Buena para realizar controles preventivos. Los profesionales constataron que se encontraban fuera de peligro y con una evolución favorable.

No se informó que ninguno de los dos requiriera internación prolongada.

Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.

Quién es Arturo Puricelli

Puricelli fue una figura de peso dentro del peronismo santacruceño y ocupó distintos cargos a nivel provincial y nacional.

Fue gobernador de Santa Cruz entre 1983 y 1987, durante el retorno de la democracia.

Más tarde presidió Fabricaciones Militares, fue ministro de Defensa entre 2010 y 2013 y ocupó la cartera de Seguridad durante parte de 2013.

Un problema recurrente en la Patagonia

El accidente volvió a poner el foco sobre la presencia de animales silvestres en las rutas del sur argentino.

Los cruces de guanacos representan un riesgo frecuente en distintos tramos patagónicos, especialmente en zonas con escasa iluminación y largos trayectos abiertos.

En este caso, la colisión no dejó consecuencias graves para los ocupantes del vehículo.

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