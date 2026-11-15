El armado político integra a figuras con amplia trayectoria legislativa y de gestión, como el ex legislador provincial Leandro Busatto y la ex ministra de Obras Públicas y ex diputada nacional Silvina Frana. La mesa también le otorga un lugar de relieve a jóvenes cuadros con experiencia en la gestión pública, como es el caso de Matías Giorgetti, ex funcionario provincial y referente del espacio Construyendo Futuro Federal.
Se conformó la mesa "Axel 2027" en Santa Fe
Impulsado por dirigentes del peronismo y el movimiento obrero provincial, se oficializó la conformación de la Junta Promotora "Axel 2027 Santa Fe". El flamante espacio cuenta con la articulación de referentes políticos y gremiales.
El primer objetivo de esta mesa de trabajo es preparar el territorio para la llegada del gobernador bonaerense. Según precisaron desde el espacio, los distintos sectores ya se encuentran coordinando los detalles y unificando agendas para que Axel Kicillof visite la provincia de Santa Fe en las próximas semanas, aunque aclararon que aún no hay una fecha confirmada para el acto.
Esta presentación estuvo acompañada por la difusión de un documento fundacional titulado "Hay otro camino". En el texto, los integrantes de la junta postulan a Kicillof como el dirigente indicado para conducir una alternativa a nivel nacional frente al rumbo de la actual gestión, a la que definen como un modelo "entreguista y empobrecedor".
Con una perspectiva programática, el frente multisectorial plantea la necesidad de planificar una Argentina donde el crecimiento económico se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida, priorizando la educación pública, el trabajo, el desarrollo científico y el resguardo de los recursos naturales. En ese marco, destacan que Santa Fe tiene un rol estratégico para aportar al proyecto federal debido a su fuerte tradición industrial, agropecuaria, universitaria y cooperativa.
El escrito también incluye reclamos institucionales, exigiendo un sistema de justicia verdaderamente inclusivo y repudiando el uso de sentencias judiciales con fines políticos, en referencia a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Junta Promotora convocó a la conformación de mesas sectoriales y regionales para federalizar el proceso político con vistas al calendario electoral provincial.