Caputo con Georgieva en Davos, a días de una nueva revisión del acuerdo

El ministro Luis Caputo y la titular del FMI Kristalina Georgieva mantuvieron un intercambio en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza.
El ministro de Economía se encontró con la jefa del Fondo en la previa de la segunda revisión del acuerdo. La meta de reservas aparece como el punto más sensible para el cumplimiento, aunque hubo un reconocimiento de la recomposición del BCRA.
La jefa del Fondo Monetario Internacional lo hizo público con un posteo donde elogió el “sólido desempeño” de la economía argentina y el “progreso en la acumulación de reservas”, junto a una foto con el ministro.
En el mismo marco, Georgieva dejó una frase que sintetiza la agenda: “se están reconstruyendo las reservas”, dijo ante la prensa, según reportaron medios nacionales.
El Fondo confirmó que la segunda revisión del acuerdo con Argentina será en febrero, aunque evitó precisar fecha. Lo ratificó la vocera Julie Kozack en conferencia de prensa y volvió a remarcar que la acumulación de reservas “es muy bienvenida”.
La auditoría es clave porque de su aprobación depende el próximo paso del programa y el desembolso asociado a esa instancia, que el mercado sigue con lupa.
El foco de la revisión estará en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del Banco Central, que podría derivar en un waiver (dispensa).
Pese al incremento acelerado de reservas que viene registrando la entidad monetaria, no se habría alcanzado el objetivo previsto para el cuarto trimestre de 2025, por lo que se presume que parte de las conversaciones están encauzadas en este sentido.
En paralelo, el Gobierno intenta mostrar un cambio de ritmo: desde el 1° de enero comenzó una nueva fase del esquema y el BCRA volvió a comprar divisas.
En medio de la negociación técnica, hay un reloj que corre: el 1° de febrero Argentina enfrenta un pago de US$ 824 millones en intereses al FMI.
Infobae indicó que Economía no precisó si se pagará puntualmente o si hay margen para moverlo, aunque economistas consultados esperan que se cumpla y luego llegue el desembolso de la revisión.
El FMI viene siguiendo de cerca el programa y la revisión corresponde al acuerdo por US$ 20.000 millones. Davos, además, funciona como vidriera: el contacto político sirve para descomprimir, pero la letra fina se define con números y planillas cuando la misión aterrice en Buenos Aires.