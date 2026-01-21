Estudian un waiver

Caputo con Georgieva en Davos, a días de una nueva revisión del acuerdo

El ministro de Economía se encontró con la jefa del Fondo en la previa de la segunda revisión del acuerdo. La meta de reservas aparece como el punto más sensible para el cumplimiento, aunque hubo un reconocimiento de la recomposición del BCRA.