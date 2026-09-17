Director periodístico de La Voz del Interior y vicepresidente de la SIP

Carlos Jornet: “Sin el periodismo, la democracia empieza a crujir”

Aseguró que la confluencia de gobiernos que combaten a la prensa crítica con el accionar de plataformas tecnológicas y de IA, que se apropian de los contenidos generados por los medio, configuran “una tormenta perfecta”. La necesidad de actualizar prácticas sin resignar los pilares del oficio, ni declinar su insustituible rol social.