Fomento productivo

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos y Mutuales consensuaron la reforma que elimina trabas burocráticas y otorga igualdad de condiciones financieras e impositivas respecto del resto de las Empresas.