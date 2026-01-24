El embajador de China, huésped de honor del gobierno santafesino

El gobierno provincial declaró huésped de honor, al embajador de la República Popular de China, Wang Wei quien estará entre lunes y miércoles en territorio santafesino.
Wang Wei llegará este lunes a Rosario y cenará con Pullaro. Encuentros con empresarios.
Entre otras actividades, el diplomático y la delegación cenarán el lunes en Rosario con el gobernador Maximiliano Pullaro y parte de su gabinete.
El embajador Wang Wei llegó a Buenos Aires el 11 de septiembre de 2023 para reemplazar a Zou Xiaoli.
Si bien el diplomático estuvo en diciembre en Santa Fe participando del primer embarque de trigo argentino a su país, desde el puerto de Timbúes, esta será la primera visita oficial a la provincia con una amplia agenda de contactos oficiales y privados.
La agenda de Wang Wei no la ha difundido el gobierno chino pero además de Pullaro se reunirá con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. En cuanto al sector privado, estará en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Zona Franca de Villa Constitución.
Pullaro estuvo dos veces en la Embajada de China en Buenos Aires, en una de las ocasiones para invitar a firmas orientales en el Santa Fe Business Forum.
Santa Fe es la puerta de salida de los productos que China más necesita (carne y granos).