Cena anual con fuerte representación

CIPPEC reunió a políticos y empresarios y propicia “una alianza” estatal y privada

Estuvieron Pettovello, Sturzenegger, Bullrich, Petri y Bausili, entre otros, representaron al oficialismo en el encuentro, del que participaron gobernadores, legisladores y empresarios. Laspina planteó una agenda de reformas y llamó a construir consensos básicos.