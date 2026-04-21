El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó este 20 de abril su tradicional cena anual en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde más de mil referentes de la política, el empresariado y la diplomacia se congregaron bajo el lema "Crecer o crecer", con eje en la construcción de acuerdos para el desarrollo económico.
CIPPEC reunió a políticos y empresarios y propicia “una alianza” estatal y privada
Estuvieron Pettovello, Sturzenegger, Bullrich, Petri y Bausili, entre otros, representaron al oficialismo en el encuentro, del que participaron gobernadores, legisladores y empresarios. Laspina planteó una agenda de reformas y llamó a construir consensos básicos.
En su discurso, las autoridades del CIPPEC destacaron la importancia de basar las decisiones de Estado en evidencia y datos concretos, subrayando que la cooperación público-privada es fundamental para construir una hoja de ruta que permita superar los obstáculos estructurales que afectan al crecimiento sostenible.
El director ejecutivo de la organización, el ex diputado nacional santafesino Luciano Laspina, expresó: “Crecer o crecer es lo que necesitamos los argentinos después de una década de estancamiento”.
Representación
La velada contó con la participación de gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores de diversos arcos políticos, así como destacados referentes del sector privado y representantes de la sociedad civil.
Entre los funcionarios nacionales que asistieron estuvieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Además, participaron la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y diputados y senadores nacionales del oficialismo y la oposición.
La convocatoria también tuvo un marcado carácter internacional. Asistieron los embajadores Wei Wang (China), Peter Lamelas (Estados Unidos), Julio Glinternick Bitelli (Brasil) y Dieter Lamlé (Alemania), además de representantes de organismos multilaterales como Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF) y Rafael Ramírez (UNICEF).
Desde el arco opositor y sindical, se sumaron los diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz, junto a los secretarios generales Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA).
Durante el encuentro, se discutieron ejes centrales para la agenda pública, haciendo especial hincapié en la necesidad de generar consensos a largo plazo para enfrentar los desafíos económicos y fortalecer las instituciones democráticas.
Nuevos cimientos
“El país necesita una alianza entre el sector privado y el Estado. No solo el nacional, sino el provincial y municipal. Nuestro anhelo es que esa nueva economía no se construya sobre ruinas, sino que se puede establecer sobre nuevos cimientos”, consideró Laspina al momento de su discurso.
El ex legislador sostuvo que el Gobierno avanzó en algunas medidas clave para ordenar la economía, como la desintermediación de los planes sociales, la simplificación de trámites y la reforma laboral, aunque remarcó que aún restan reformas centrales como la previsional, impositiva y fiscal-federal.
“Son reformas fundamentales para el país porque de ellas depende la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de nuestras empresas y un desarrollo armónico en todo el territorio nacional”, afirmó, y agregó que desde CIPPEC seguirán impulsando esos debates.
Laspina fue más allá de la coyuntura y planteó la necesidad de construir una agenda estratégica: “Necesitamos pensar una hoja de ruta para los próximos 10 años de la Argentina”, en un contexto donde los cambios globales obligan a repensar el modelo productivo.
En ese sentido, advirtió que el país enfrenta transformaciones profundas, como la caída de la natalidad, el envejecimiento poblacional y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, junto con un reordenamiento del mapa productivo y territorial.
Superar la fragmentación
También destacó el cambio en la inserción internacional del país, a partir de nuevos acuerdos comerciales, y señaló que esto abre una oportunidad inédita que exige una articulación entre el Estado y el sector privado para mejorar la competitividad.
“La nueva economía no debería edificarse sobre las ruinas de la actual, sino sobre sus cimientos”, sostuvo, al mencionar como fortalezas la energía abundante, los recursos naturales y el talento argentino como motores del crecimiento futuro.
En su diagnóstico, marcó que el desafío central no es solo económico sino político. “El desafío que tenemos como país, más que económico, es político: construir una visión de futuro compartida, centrada en el progreso, la integración y la inclusión”, afirmó.
En ese marco, criticó la histórica fragmentación del país: “La lógica de las dos argentinas nos dividió demasiadas veces”, y llamó a superar esa dinámica para avanzar en una estrategia común.
Finalmente, Laspina lanzó el eje central de su mensaje: “Los argentinos necesitamos un acuerdo político mínimo, simple, básico, duradero”, que incluya compromisos esenciales como respetar los contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit.
“Es un acuerdo pre ideológico. En el que ganamos todos”, concluyó, al advertir que sin acuerdos sostenidos en el tiempo no hay instituciones sólidas ni desarrollo posible.