Comienza a operar la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales: cuáles son
Constituyen los Tramos Oriental y Conexión y comprenden caminos de jurisdicción federal que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. También el puente Rosario - Victoria. Las empresas que toman posesión.
El manejo de las rutas del Este del país pasan a manos privadas.
Este martes 6 de enero se realizó la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.
En virtud de ello, a partir de este miércoles 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., hará lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta.
El Puente Rosario - Victoria visto desde el drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola
En detalle
La primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
La Etapa I está conformada por más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, el cual facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay.
Además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario – Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico de la región.
El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.
Caputo brindó detalles sobre la concesión. Reuters.
9 mil
En declaraciones vertidas por redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo expresó: "Estos kilómetros son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos estratégicos"
"Además, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que va a potenciar las exportaciones y la logística", sumó el funcionario de la gestión que encabeza Javier Milei.
"De esta manera, se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", agregó.
"Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos", cerró.