El oficialismo impugna

Se destrabó la comisión $LIBRA en Diputados: será presidida por Maximiliano Ferraro

Después de cuatro meses sin avances, la Coalición Cívica asumió la presidencia de la comisión que investiga la criptomoneda promocionada por Javier Milei. Legisladores libertarios y aliados se retiraron de la reunión y anunciaron que impugnarán la maniobra.