Se destrabó la comisión $LIBRA en Diputados: será presidida por Maximiliano Ferraro

Dio un paso adelante en Diputados la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, destinada a esclarecer el escándalo de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.
Después de cuatro meses sin avances, la Coalición Cívica asumió la presidencia de la comisión que investiga la criptomoneda promocionada por Javier Milei. Legisladores libertarios y aliados se retiraron de la reunión y anunciaron que impugnarán la maniobra.
Durante cuatro meses, la comisión permaneció paralizada por el empate de 14 diputados oficialistas y 14 de oposición. No solo impidió elegir autoridades, sino también avanzar en el cronograma de investigación.
Este jueves, en una sesión especial, la oposición impuso una resolución que establece que, ante empates, se elegirá presidente al propuesto por los bloques que representen más diputados.
Con este nuevo mecanismo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue designado presidente por unanimidad entre los presentes; Juan Marino (Unión por la Patria) fue nombrado secretario; la vicepresidencia quedó vacante debido al retiro del oficialismo.
Las reuniones se realizarán todos los martes a las 16 horas, con la primera fijada para el 2 de septiembre. La agenda inicial incluirá la redacción del reglamento interno, la definición de pruebas, citaciones y/o exhortos. Tiene plazo hasta el 10 de noviembre para presentar un dictamen.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y la diputada del PRO, Silvana Giudici, lideraron la retirada del oficialismo, al acusar que se había vulnerado la representación proporcional y caducado el plazo reglamentario, que concluía el 30 de julio. Anunciaron que impugnarán la decisión.
Misma postura adoptaron los representantes del MID, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Pablo Cervi de Liga del Interior. Solo Mariano Campero presenció el encuentro.
Ante la ausencia del oficialismo y sus aliados, no se aplicó la resolución aprobada el 20 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados que establecía que, en caso de empate entre dos o más propuestas, ganaría la que reúna mayor cantidad de miembros dentro de cada bloque. A pesar de haber estado presente en la sesión cuando se puso a consideración, el oficialismo insistió con la nulidad de esta comisión.
En tanto que desde Unión por la Patria explicaron que prefirieron ceder la presidencia a la Coalición Cívica antes que dejar la comisión estancada. Luego, los representantes peronistas propusieron Juan Marino como secretario de la comisión y la moción fue aprobada de forma unánime.
Al asumir la presidencia de la Comisión, Ferraro llamó a "no confundir las competencias de la Cámara con otro Poder del Estado". "El objetivo de esta Comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro propio Reglamento, el derecho que nos asiste: el ejercicio de contralor político del Poder Ejecutivo y el ejercicio en el carácter de investigación”.
En tanto que este viernes, en diálogo con medios de prensa, Ferraro defendió su designación recordando que este paso restituye el equilibrio parlamentario y permite ejercer el contralor político previsto por la Constitución.
“Me toca asumir la presidencia de esta comisión con muchísima responsabilidad, después de un largo recorrido lleno de obstáculos, especulaciones políticas y aprietes en la Cámara”, dijo el legislador ‘Lilito’ en declaraciones a Radio 10.
“En las distintas instancias y obstáculos que nos puso el oficialismo hemos construido mayorías significativas que nunca estuvieron por debajo de la mayoría absoluta de 129 diputados. Lo importante es que ahora lo pudimos destrabar”, acotó.
Acto seguido, criticó a sus exaliados de Juntos por el Cambio, pues abandonaron la reunión de comisión: “Ha crecido la cantidad de republicanos intermitentes y de ocasión, que antes ponían el grito en el cielo con los decretos de necesidad y urgencia y ahora miran para otro lado”.
“Lo importante es que pudimos desandar este camino lleno de obstáculos y dejar en claro que tenemos claro cuál es nuestro rol: investigar, determinar responsabilidades políticas y ejercer el control político del Poder Ejecutivo”, insistió Ferraro.
