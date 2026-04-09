Entre este martes y miércoles la Cámara de Diputados de la Nación completó la grilla de sus 46 comisiones permanentes. En el trámite modificó la titularidad de dos de ellas.
Diputados completó el armado de sus 46 comisiones permanentes
Entre el martes y miércoles quedaron conformados los últimos grupos de trabajo. La mayoría tienen a LLA en la presidencia; UxP recuperó dos espacios.
Se trata de Mercosur y de Familias, Niñez y Juventudes que habían sido constituidas antes del inicio del período ordinario de sesiones para debatir el acuerdo con la Unión Europea y la ley Penal Juvenil, respectivamente.
Ambas, que estuvieron en manos de La Libertad Avanza durante ese trámite, pasaron ahora a la órbita de Unión por la Patria: Mercosur tendrá a Eduardo Valdés como presidente, mientras que Familias será liderada en forma transitoria por Varinia Liz Marín (La Pampa) hasta que Pablo Yedlin (Tucumán) se haga cargo del espacio.
En tanto, al frente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías quedó el diputado Horacio Pietragalla Corti (UxP).
La Comisión de Previsión y Seguridad Social será presidida por Pablo Ansaloni (LLA).
En Seguridad Interior, la presidencia recayó sobre María Florencia de Sensi (PRO).
Estas eran las últimas tres comisiones que quedaban por conformar.
La grilla
Con mayoría de presidencias en manos del oficialismo y bloques aliados, el resto de los grupos de trabajo, está compuesto por Juicio Político (Lilia Lemoine), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Hacienda (Bertie Benegas Lynch) y Legislación de Trabajo (Lisandro Almirón).
A ellos se suman Peticiones, Poderes y Reglamento (Alejandro Bongiovanni), Legislación General (Santiago Santurio), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán), Justicia (Álvaro Martínez), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Defensa Nacional (Carlos Zapata), Finanzas (Santiago Pauli) y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano).
A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).
A UxP, principal oposición, le corresponden, además de las últimas designaciones, Cultura (Lorena Pokoik), De las Personas mayores (Pablo Todero), Obras Públicas (Martín Aveiro), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman) y Turismo (Gabriela Pedrali).
A estas se suman Economía (Julia Strada), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder), Deportes (Jorge Chica), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez).
El PRO se reservó, además de Seguridad Interior confirmada este miércoles, Educación (Alicia Fregoneses), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain),
Provincias Unidas lidera Pequeñas y Medianas Empresas (Pablo Farías), Comercio (Juan Brügge), Transportes (Jorge Rizzotti) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo).
Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca).