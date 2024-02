Anuncio de Adorni

Un correo y un 0800: el gobierno nacional habilitó dos canales "oficiales" para pedir ayuda alimentaria

"A nadie le va a faltar un alimento", pero "no se hará una transferencia a quien no esté en regla", dijo el vocero presidencial en alusión a los comedores que podrán solicitar este auxilio, Fue un día después de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera que "la comida no puede ser variable de ajuste".