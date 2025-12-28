Más de 15 mil pronunciamientos en el año

Récord de sentencias en la Corte: cuáles fueron los fallos claves

Casos resonantes, como la condena a Cristina Kirchner, y pronunciamientos vinculados a daño ambiental, libertad de expresión, corrupción y narcotráfico se destacaron en la agenda, que también incluyó los reclamos de las provincias a la Nación por deudas previsionales.