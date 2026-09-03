Juzgamiento de hechos de corrupción

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri y quedará detenido

El máximo tribunal de la Nación rechazó los planteos defensivos del exgobernador de Entre Ríos. Tras el fallo judicial, la Fiscalía solicitó la inmediata detención del exfuncionario k y de sus colaboradores involucrados en la causa.