Mensaje de Cristina Kirchner en la previa de las elecciones: "La soberanía no se negocia"

Con un audio publicado en redes sociales, la exmandataria que cumple con la prisión domiciliaria, destacó la importancia de los comicios de este domingo para frenar el ajuste de Milei y lanzó críticas a la dependencia que el gobierno muestra con Estados Unidos.