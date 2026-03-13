Estudio de la UBA y Conciencia

“Ciudadanía en construcción”: ¿Qué piensan los jóvenes de la política y la democracia?

Una encuesta nacional a estudiantes de 16 a 19 años revela una generación que mira el país con cautela pero confía en su futuro personal. La mayoría planea votar y rechaza juzgar a las personas por sus ideas políticas, aunque muestra poco interés cotidiano en la política.