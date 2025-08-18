Gisel Mahmud: “La Constitución debe garantizar también los derechos en internet”

La Convención Constituyente, encargada de la Reforma Consitucional, se está desarrollando desde el 14 de julio y lleva poco más de un mes de trabajo. En ese marco, uno de los ejes que comienza a tomar protagonismo es la incorporación de los derechos digitales en la nueva Carta Magna provincial.
La convencional Gisel Mahmud explicó en Primera Mañana, la importancia de esta iniciativa y los desafíos que plantea una sociedad atravesada por internet y las tecnologías emergentes.
Marco regulatorio
Mahmud sostuvo que la reforma debe anticiparse a los cambios que ya se viven en la vida cotidiana: “Se trata de pensar cuáles son los derechos y las obligaciones quelas personas y el Estado tenemos con el uso de la tecnología”. Según la convencional, la Constitución no puede quedar ajena a cuestiones como la inteligencia artificial, el grooming o la automatización de procesos estatales.
“Entendemos que una Constitución es precisamente un acuerdo sobre cómo queremos vivir en los próximos 30 o 40 años y esto no puede quedar afuera”, remarcó. En ese sentido, destacó que Santa Fe, pese a ser una de las últimas provincias en avanzar con la reforma, puede convertirse en vanguardia: “De haber empezado últimos podemos pasar a ser los primeros”, remarcó.
Igualdad digital
El dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías ya incluye la propuesta de incorporar los derechos digitales. Para Mahmud, el eje está en garantizar igualdad de oportunidades en una sociedad hiperconectada: “Tenemos cientos de ejemplos en los que si sabés usar la tecnología podés acceder a trabajos o carreras que, si no, quedan vedadas. Todo tiene que ver con pensar en la igualdad del futuro”.
“Avanzamos en principios para la inteligencia artificial”, dijo Mahmud. Foto: Guillermo Di Salvatore.
La convencional también alertó sobre los riesgos de no anticiparse a los cambios tecnológicos: “El día de mañana, en cinco años, podemos estar viendo concursos de acceso a la administración pública donde todo el procedimiento, excepto la última parte, pueda ser automatizado por un algoritmo. Ahí entran a jugar los derechos que tienen que tener las personas a no ser discriminadas”.
Una reforma con mirada de futuro
Además de la agenda digital, Mahmud resaltó otros avances de la Convención, como la limitación de mandatos, la baja en la edad de acceso a cargos electivos y la eliminación de fueros legislativos.
“En el primero de los dictámenes de la Convención se establece una única reelección para todos los cargos de manera igualitaria, la posibilidad de que los más jóvenes puedan acceder a cargos de representación a los 21 años para ser diputado y a los 25 para ser senador, y también la eliminación de los fueros de los legisladores”, explicó.
Mahmud destacó anticipar el futuro de la sociedad y la tecnología. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Para la convencional, la reforma no debe mirar solo el presente, sino a las próximas generaciones: “Si vamos a hacer una reforma constitucional que solo mire el presente, nos vamos a quedar cortos. Estamos regulando la vida y la forma en la que se va a desarrollar el Estado y la sociedad para la gente que hoy tiene 10, 20 o 30 años y que va a vivir los próximos 40 o 50”, cerró.
