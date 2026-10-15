La sesión especial convocada para este jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados no pudo comenzar por falta de quórum. La oposición buscaba tratar el rechazo al DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.
Sin quórum en Diputados, quedó frustrado el intento de rechazar el DNU 70/23
La oposición no reunió las presencias necesarias para abrir el debate sobre el decreto, discapacidad y endeudamiento familiar. Afuera, confluyen distintos reclamos.
Los bloques que impulsaron la convocatoria no alcanzaron los 129 legisladores presentes necesarios para habilitar el debate. Así, los asuntos incluidos en el temario quedaron sin tratamiento en esta oportunidad.
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Tras la falta de quórum, homenajearon a Norberto Di Próspero en el recinto
Martín Menem declaró fracasada la sesión y habilitó las expresiones en minoría. Luego, invitó a los diputados y al público presente a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo.
Entre trabajadores legislativos emocionados y lágrimas, un fuerte aplauso resonó en el recinto tras el homenaje. También se escucharon cánticos vinculados al peronismo y consignas contra el oficialismo.
Moreau, Siley y Rossi homenajearon a Norberto Di Próspero
Cecilia Moreau recordó con afecto a Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo. Vanesa Siley se sumó con un mensaje a los trabajadores: “Sigan luchando, que se mantengan fuertes y unidos, que es lo que él hubiera querido”. Agustín Rossi continuó con los homenajes al dirigente sindical.
Pichetto pidió mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores del Congreso
Miguel Ángel Pichetto tomó la palabra después de Agustín Rossi, en el marco de las expresiones en minoría. “Hay que tratar de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores del Congreso”, sostuvo durante su intervención.
Qué se buscaba debatir
El DNU 70/23 introdujo un amplio conjunto de desregulaciones económicas. La discusión volvió a cobrar impulso por los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los puntos alcanzados por la norma.
En paralelo, el oficialismo consiguió dictamen para su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de esos límites. Esa iniciativa tiene previsto llegar al recinto el 21 de octubre. La convocatoria opositora también propone extender la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
Movilizaciones frente al Congreso
La actividad parlamentaria coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas confluyen frente al Congreso con el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y políticas.
La jornada también incluye un paro de ATE y reclamos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar y rechazo al DNU 70/23. Desde la mañana comenzaron a llegar manifestantes a la Plaza de los Dos Congresos, donde se instalaron banderas y estructuras para las actividades previstas.