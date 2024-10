Diputados miden fuerzas para aceptar o rechazar el veto al financiamiento universitario

A la espera de Lilia Lemoine, que retorna de una visita a Ucrania, La Libertad Avanza aguarda contar con sus 39 congresistas y los posibles 30 de Propuesta Republicana, entre los que además de los nombrados -que no seguirán a sus colegas- hay uno que tiene licencia médica. Por su parte, el ex titular de la bancada mileísta, Oscar Zago, al frente ahora del Movimiento de Integración al Desarrollo (MID), no será de la partida –por un viaje que señaló que es impostergable- pero sí estarán sus dos compañeros, María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. Integrarían esas filas las sanjuaninas, María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo.