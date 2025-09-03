Diputados sesionará el jueves con proyectos sobre honorarios judiciales en el temario
La presidenta Clara García convocó a sesión ordinaria desde las 15 en el recinto de la Cámara baja. Entre los temas en agenda figura la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca equiparar los honorarios de los peritos con los de los abogados.
Diputados tratarán la reforma de honorarios judiciales en el recinto. Foto: Archivo EL
La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, citó para este jueves, desde las 15 a una nueva sesión Ordinaria, la primera tras el encuentro del 31 de julio. La Cámara utilizará su recinto para el encuentro, recinto donde realiza sus plenarios y la mayoría de las reuniones de comisión la Convención Reformadora.
El temario a llevar al recinto será definido en las distintas comisiones convocadas para este miércoles y jueves, especialmente Presupuesto y Hacienda.
Clara García convocó a la primera sesión tras el receso de agosto.
La Cámara tiene cuatro proyectos, dos de ley, con tratamiento preferencial. Entre ellos está la iniciativa firmada por Martín Rosua, Dionisio Scarpin y Emiliano Peralta para modificar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar aspectos de la regulación de honorarios a peritos judiciales.
"Este proyecto garantiza el carácter alimentario de los honorarios que se regulen a los peritos en su actividad como auxiliares de justicia, asimilándolos a los profesionales del derecho en su actividad jurisdiccional", explicó Rosua.
El proyecto busca equiparar a peritos con profesionales del derecho. Foto: Guillermo Di Salvatore
El proyecto reforma el artículo 361 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Recoge tanto el interés del estado en una mejor administración de justicia, como el interés de los peritos, al contar con reglas claras y precisas de actuación y percibir en tiempo y forma una retribución por su labor; ello aspirando a brindar respuestas concretas a problemas que perjudican a toda la sociedad como lo son aquellos que afectan la administración de justicia", acotó el rosarino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.