En medio del final de la Convención

Diputados sesionará el jueves con proyectos sobre honorarios judiciales en el temario

La presidenta Clara García convocó a sesión ordinaria desde las 15 en el recinto de la Cámara baja. Entre los temas en agenda figura la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca equiparar los honorarios de los peritos con los de los abogados.