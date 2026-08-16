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Abstención argumentada

La Libertad Avanza se abstuvo ante un reconocimiento a bomberos rosarinos que viajaron a Venezuela y recibió una dura respuesta desde el propio espacio libertario.

Abstención argumentada. Foto: ReutersAbstención argumentada. Foto: Reuters
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Bajo el argumento de que la distinción no estaba a la altura de los distinguidos, el bloque de concejales de La Libertad Avanza se negó a votar a favor de un reconocimiento institucional del Concejo Municipal de Rosario a los bomberos de esa ciudad que fueron a Venezuela a prestar su ayuda.

El edil libertario Franco Volpe dijo que los voluntarios que fueron a prestar su ayuda a la zona del terremoto merecían ser homenajeados "por su vocación, valentía y trabajo", pero entendió que como antes se habían otorgado otras distinciones a personas "sin méritos suficientes", ahora no correspondería colocar a los rescatistas en el mismo nivel.

Como no hay peor astilla que la del mismo palo, la concejala Sabrina Prence, una de las autoras del proyecto acusó a sus ex pares de bloque de haber asumido una posición "perversa y lamentable".

Prence relató que la iniciativa fue de bomberos que no formaron parte de la brigada, que pidieron esa distinción "a sus seis camaradas que dejaron a sus familias y viajaron como voluntarios a Venezuela".

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