Bajo el argumento de que la distinción no estaba a la altura de los distinguidos, el bloque de concejales de La Libertad Avanza se negó a votar a favor de un reconocimiento institucional del Concejo Municipal de Rosario a los bomberos de esa ciudad que fueron a Venezuela a prestar su ayuda.
Abstención argumentada
La Libertad Avanza se abstuvo ante un reconocimiento a bomberos rosarinos que viajaron a Venezuela y recibió una dura respuesta desde el propio espacio libertario.
El edil libertario Franco Volpe dijo que los voluntarios que fueron a prestar su ayuda a la zona del terremoto merecían ser homenajeados "por su vocación, valentía y trabajo", pero entendió que como antes se habían otorgado otras distinciones a personas "sin méritos suficientes", ahora no correspondería colocar a los rescatistas en el mismo nivel.
Como no hay peor astilla que la del mismo palo, la concejala Sabrina Prence, una de las autoras del proyecto acusó a sus ex pares de bloque de haber asumido una posición "perversa y lamentable".
Prence relató que la iniciativa fue de bomberos que no formaron parte de la brigada, que pidieron esa distinción "a sus seis camaradas que dejaron a sus familias y viajaron como voluntarios a Venezuela".