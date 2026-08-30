El presidente de la UCR, Felipe Michlig, convocó el último miércoles a dirigentes de los partidos que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe a una reunión de análisis político en vísperas de sancionarse el Código Electoral pero también de confraternidad y, para ello, fue servido un asado en la remodelada sede radical.
Nuevos comensales en Unidos
Una reunión convocada por Felipe Michlig reunió a la dirigencia oficialista y sumó a la mesa a dos diputados que llegaron a sus bancas por otro espacio.
El anfitrión pidió especialmente que sean invitados los intendentes Juan Pablo Poletti y Pablo Javkin. El primero respondió afirmativamente mientras que el rosarino no pudo asistir debido al viaje a Perú para la definición de la sede de los Juegos Suramericanos Juniors.
Pero también fueron invitados dos diputados que si bien ingresaron a la Cámara en la lista de Amalia Granata (Somos Vida), se alejaron del espacio y se acercaron al oficialismo. Son los casos de Omar Paredes y de Edgardo Porfiri que integraron el bloque Unidad por Santa Fe.
Los dos participaron del encuentro gastronómico del miércoles. Paredes procede del radicalismo y en alguna etapa fue concejal en la ciudad de Rosario. Porfiri, en tanto, ha dicho que aspira a ser senador por Caseros desde Unidos.