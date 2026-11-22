El jurista santafesino Rodolfo Vigo sigue cosechando reconocimientos internacionales de países a los cuales asiste para dictar charlas o participar en la formación de posgrados.
Paraguay reconoció a Vigo
El jurista santafesino Rodolfo Vigo recibió un doctorado Honoris Causa en Asunción, durante una ceremonia que también incluyó la presentación de una de sus obras.
En esta ocasión, la Universidad de Columbia de Asunción (Paraguay) le otorgó el doctorado Honoris Causa. Javier Battilana Urbieta, rector de la casa encabezó el acto del cual participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Alberto Joaquín Martínez Simóm.
Hubo discursos elogiosos hacia el santafesino quien agradeció luego la distinción. En el acto también fue presentado la nueva edición del libro de Vigo sobre Principios Jurídicos/Perspectiva jurisprudencial , con un anexo de doce investigadores paraguayos que proyectaron el estudio del santafesino sobre jurisprudencia paraguaya.