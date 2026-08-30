La nueva conducción del Partido Demócrata Progresista que encabeza Guillermo Rey Leyes se presentó oficialmente ante el gobernador Maximiliano Pullaro en Casa Gris.
Reordenamiento partidario
Presentación en Casa Gris
La renovada conducción del PDP tuvo su primer encuentro formal con Maximiliano Pullaro y ratificó su lugar dentro de Unidos.
La conducción demoprogresista con Rey Leyes fue al despacho de Pullaro.
El PDP forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe y después de la inesperada muerte del secretario general, Gabriel Real, renovó su mesa partidaria y fueron a saludar al gobernador comprometiéndose a seguir adelante en el acompañamiento a la gestión.
Rey Leyes asistió junto a Silvia Rocha, secretaria de Actas, y Abel Siebenhaar, dirigente del departamento Las Colonias.
"Creemos en una política que se construye con diálogo, gestión, presencia territorial y trabajo conjunto" dijo el dirigente demoprogresista al retirarse de Casa Gris.
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