El Enress sistematiza datos y crea "competencia" entre prestadores

Ofrece herramientas para comparar todos los años 14 indicadores, desde cobertura hasta tarifas pasando por la eficiencia, y segmenta a los 400 municipios, comunas y cooperativas prestadoras, además de Aguas Santafesinas SA.
El directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios presentó a la prensa y a todos sus empleados un informe estadístico que comprende a la totalidad de los prestadores que ese organismo observa.
Se trata del "Benchmarking (BM) regulatorio de los servicios de agua y saneamiento de la provincia de Santa Fe", que el Enress considera "una herramienta orientada a fortalecer la gestión y promover la mejora continua en la prestación de los servicios".
En diálogo con El Litoral los directores Hugo Marcucci, Jorge Lagna y Jorge Hurani explicaron los objetivos y la metodología con que se construyen esos datos que en pocas palabras pretenden poner "en competencia" a los distintos servicios de agua y cloacas.
En realidad, cada municipio, comuna o cooperativa que actúa en el territorio del mapa de la bota no compite. Se trata de monopolios naturales que por esa metodología de comparación permite fijar más alta la vara de cada gestión cooperativa o del sector público.
"El objetivo siempre, de acuerdo con lo que nos ha encomendado el gobernador Maximiliano Pullaro, es la modernización del Estado. Ese es el norte que seguimos y entendemos que controlar y medir las prestaciones y que esa información sea compartida es importante", indicó Macucci, el presidente del Directorio.
Explicó que se evalúan "14 parámetros de 400 prestadores, entre Aguas Santafesinas SA, los municipios, las comunas y las cooperativas". Esas variables, que "trabajan sobre la demanda", añadió Hurani, pueden dar una idea de "cómo está un servicio en determinado parámetro en comparación con los demás de su misma condición o posibilidad".
En términos más sencillos, los servicios fueron divididos o segmentados según su tamaño. Obviamente Assa está solo en su tipo, por su tamaño, alcance y recursos (cuenta usualmente con subsidios del Estado) y en cambio se agrupan según la población total de cada localidad en segmentos de 10.000 o más habitantes; de entre 5 y 10 mil; de entre 2 a 5 mil habitantes; de entre mil y 2 mil; y de menos de mil .
"El trabajo que presentamos es un punto de partida. Y se va a repetir todos los años, así veremos como mejora, qué sí y qué no de cada uno de los prestadores, que está puesto en comparación con otros de su mismo tipo". El criterio es "aprender de los demás" y verificar que se pueden alcanzar mejores prestaciones en cada uno de los 14 indicadores que se observan. El objetivo reiteró Marcucci es la modernización para "tener estándares internacionales para la gestión del agua y las cloacas".
Hurani indicó que en 2014 una resolución del Enress obligó al prestador ASSA a tener datos precisos sobre macro y micro medición, uno de los indicadores que ahora se tienen presente, justamente para ver cuán eficiente es la prestación. "El agua perdida, no entregada a los usuarios, tiene un costo que forma parte de las tarifas", advirtió Marcucci.
"Buscamos ver quién hace mejor algo y tomamos esa referencia para que cada prestador mejore", añadió Lagna al hablar de ver quien deja la "vara más alta".
Los indicadores son: Cobertura del servicio de agua potable; Cobertura del servicio de desagües cloacales; Cobertura del servicio de micro medicion; Instalaciones de macromedicion; Indicadores de operación; Indicadores de producción; Consumo por habitante; Pérdidas en red por m³; Perdidas en red por km de área servida; Indicadores de calidad del servicio, de calidad de agua distribuida y de calidad de vuelco de efluentes cloacales; Densidad de los reclamos totales por cada cuenta ; Reclamos de servicio agua por conexión; Reclamos por servicio de cloaca por conexión; Indicadores económicos financieros; Cobertura de costos con la recaudación de las tarifas.
El BM -añade un parte de prensa oficial- permite analizar, comparar y mejorar el desempeño de los servicios, califica y sigue a los prestadores a partir de 14 indicadores de gestión y una segmentación por tamaño poblacional, para comparar resultados bajo condiciones equivalentes.
"Reunimos información de ASSA y de más de 390 prestadores locales, logrando una visión integral sobre cobertura, operación, calidad y gestión económico-financiera", agrega.
En https://www.enress.gov.ar/presentacion-bechmarking/ es posible encontrar el informe completo.