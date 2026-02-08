El PS no olvida a Estévez Boero

El pasado martes se cumplieron 26 años de la muerte de Guillermo Estévez Boero, el dirigente santafesino fundador del Partido Socialista Popular que luego dio origen junto al Partido Socialista Democrático al actual Partido Socialista, espacio desde donde dirigentes llegaron tres gobernadores en este siglo, además de varios intendentes de Rosario y de otras localidades.
Hasta el panteón en el Cementerio de El Salvador, en Rosario, llegaron el ex gobernador y hoy diputado Antonio Bonfatti, la presidenta actual de la Cámara Baja, Clara García; los titulares nacional y provincial del PS, Mónica Fein, y Joaquín Blanco, respectivamente así como el ministro de Ambiente de la provincia, Enrique Estévez, hijo del recordado dirigente socialista. Más atrás se ubicaron dos históricos dirigentes socialistas y que compartieron militancia con el fallecido líder como Juan Carlos Zabalza y Raúl Lamberto.
Los presentes hicieron hincapié en la capacidad de Estévez Boero para construir puentes. Los oradores destacaron que, en tiempos de polarización, su legado enseña la importancia de la concertación nacional y el diálogo con distintos sectores sociales para lograr un proyecto de país.
El acto cerró, como cada año, con la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio, seguido por el compromiso de la militancia de continuar con su método de trabajo: estar cerca de la gente y sus problemas reales.