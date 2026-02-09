Extorsión digital desde cárceles: la red criminal que operaba desde prisión y llevó a la muerte de un soldado en Olivos
Una investigación federal desarticuló una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses mediante perfiles falsos en apps de citas, extorsión digital y estafas sistemáticas. El entramado quedó al descubierto tras la muerte de un joven soldado en la Quinta de Olivos y reveló un sistema de manipulación psicológica que utilizaba celulares como herramientas del delito.
Alejandra Monteoliva, Sandra Arroyo Salgado y Manuel Adorni durante la conferencia por el caso.
La madrugada terminó con siete detenidos y una certeza institucional: la muerte del joven soldado en la Quinta de Olivos no fue un hecho aislado ni un suicidio inexplicable. Detrás del caso se desplegaba una estructura criminal organizada, montada desde cárceles bonaerenses, que utilizaba identidades falsas, aplicaciones de citas truchas y celulares como herramientas de extorsión.
La investigación fue presentada en una conferencia encabezada por Alejandra Monteoliva, con la participación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, junto a autoridades de fuerzas federales. El caso reveló una modalidad delictiva compleja, silenciosa y profundamente dañina: bandas que operan desde unidades penitenciarias usando tecnología digital como arma.
“Hoy un teléfono es un arma. El teléfono celular es un arma adentro de la cárcel”, fue la frase que sintetizó el mensaje político, judicial y social del operativo que permitió desarticular la organización.
Todo comenzó el 16 de diciembre, cuando un joven de 21 años, integrante del Ejército Argentino, apareció muerto mientras cumplía guardia en una de las garitas de la Quinta de Olivos. En las primeras horas, el hecho fue interpretado como un suicidio. Sin embargo, una carta personal hallada entre sus pertenencias abrió una línea de investigación que cambiaría por completo el enfoque del caso.
En ese escrito aparecía la referencia a una aplicación de citas. A partir de allí, la Justicia federal de San Isidro inició un trabajo reservado, técnico y coordinado con fuerzas federales, que permitió reconstruir una operatoria de manipulación psicológica, extorsión económica y presión emocional.
Una estafa digital que se transformó en extorsión
La investigación detectó la existencia de una supuesta app de citas llamada Evermatch, que en realidad no funcionaba como plataforma real. Los perfiles femeninos eran falsos. Las imágenes eran tomadas de internet. No existían personas reales detrás de las cuentas. El objetivo era generar vínculos de confianza con las víctimas para luego iniciar la maniobra extorsiva.
El mecanismo se repetía con precisión: primero el contacto virtual, luego el traslado de la conversación a WhatsApp, y después un audio intimidatorio. Una supuesta madre denunciaba que su hija menor había sido contactada. Luego aparecía la figura de un falso policía que exigía dinero para “resolver el problema” y evitar una denuncia penal.
La muerte del joven soldado en la Quinta de Olivos fue el punto de partida de una investigación.
Las transferencias se realizaban a distintas cuentas bancarias, con alias a nombre de mujeres que también integraban la red. Todo el sistema estaba organizado desde el interior de unidades penitenciarias.
La jueza Sandra Arroyo Salgado detalló que los perfiles, identidades y autoridades eran completamente falsos. Incluso se usurpó la identidad real de un policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que derivó en la creación de grupos de víctimas que creían estar siendo estafadas por una persona que, en realidad, también era víctima de su identidad robada.
El celular como arma del delito
Tres de los principales operadores de la red estaban detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, en unidades como Magdalena y La Plata. Desde allí coordinaban extorsiones, estafas y maniobras de presión psicológica sobre víctimas de distintas edades.
El operativo culminó con siete detenidos. Tres ya se encontraban presos y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. Los demás fueron capturados en allanamientos nocturnos.
La investigación dejó al descubierto una realidad estructural: el uso irrestricto de celulares dentro de cárceles permite sostener verdaderas “pymes del delito”, con logística, organización, jerarquías y división de tareas.
Según Arroyo Salgado, el problema se originó durante la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares por razones humanitarias. Esa excepción nunca fue revertida de forma efectiva, y hoy se convirtió en una herramienta central del crimen organizado digital.
Las causas asociadas incluyen estafas, grooming, extorsión, narcotráfico, robos, violencia de género y manipulación psicológica. El delito ya no necesita fronteras físicas: opera desde una celda.
Una muerte que expuso una red criminal
La carta del joven soldado fue una pieza clave en la investigación. Allí relataba deudas, amenazas, presiones y una situación de angustia extrema. Describía pagos exigidos por supuestos policías y una sensación de encierro sin salida. Para la Justicia, esa muerte fue el resultado final de un proceso de extorsión digital prolongado, sistemático y organizado.
Monteoliva lo definió como “una enciclopedia del delito”, al describir la información hallada en los teléfonos: logística, movimientos, planificación territorial, selección de víctimas y estrategias de operación criminal.
Manuel Adorni fue contundente: “Un celular en la mano de un delincuente preso es un arma. No se puede permitir más que desde una cárcel se siga delinquiendo”. El caso no solo desmanteló una banda. Instaló un debate estructural: el modelo penitenciario, el control tecnológico y el rol del Estado frente a la criminalidad digital.