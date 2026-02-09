Ciberdelito

Extorsión digital desde cárceles: la red criminal que operaba desde prisión y llevó a la muerte de un soldado en Olivos

Una investigación federal desarticuló una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses mediante perfiles falsos en apps de citas, extorsión digital y estafas sistemáticas. El entramado quedó al descubierto tras la muerte de un joven soldado en la Quinta de Olivos y reveló un sistema de manipulación psicológica que utilizaba celulares como herramientas del delito.