Regalo de cumpleaños

Bastia festejó su natalicio en plena jura constitucional y recordó aniversarios pasados que también marcaron su carrera política.

El ministro de Gobierno Fabián Bastia y una coincidencia notable con la fecha de su cumpleaños. Tras el acto de jura de la Constitución reformada, en el hall de la Legislatura lo celebró con el gobernador y también convencional Maximiliano Pullaro. Foto: Manuel Fabatia
 11:06

El ministro de Gobierno, convencional constituyente y presidente del interbloque de Unidos cumplió años el miércoles último, día en que se terminó de aprobar la nueva Constitución de Santa Fe. Apenas hubo un lugar para un brindis entre allegados y familiares a última hora de la jornada política que tuvo muchos discursos y la votación final.

Pero claro, Fabián Bastia recuerda que dos años atrás, su festejo tuvo como regalo el triunfo electoral de Unidos que llevó a Maximiliano Pullaro a la gobernación. En cambio, el año pasado, el aniversario del natalicio coincidió con la discusión con los bloques parlamentarios y los gremios de la reforma previsional que se sancionaría dos días después. El 10 de septiembre ha quedado como la fecha en que se reformó la Constitución en 2025.

