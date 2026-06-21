Despejada la agenda legislativa de temas conflictivos en la Cámara de Diputados, sin convocatoria al Senado, la conducción colegiada de Unidos decidió adelantar para media tarde la reunión de todas las fuerzas políticas que generalmente se hace sobre el final de la jornada laboral.
Reunión
Unidos con horario especial
Sin temas legislativos urgentes en agenda, la mesa de Unidos modificó su rutina semanal y generó comentarios entre los asistentes.
Unidos con horario especial
Ni bien terminó la sesión de Diputados, partieron a la sede radical, entre otros los socialistas Joaquín Blanco, Mariano Cuvertino y Lionella Cattalini así como Ariel Bermúdez, la voz del rosarino Pablo Javkin en el encuentro. También estuvieron Ximena Sola (Pro) y Walter Ghione (Uno).
La reunión transcurrió con amabilidad y muchos cuestionaron el cambio de horario porque a la tardecita, terminaba con un asado y en la tarde, facturas y bizcochos fueron ofrecidos por los anfitriones radicales.
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