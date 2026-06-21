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Unidos con horario especial

Sin temas legislativos urgentes en agenda, la mesa de Unidos modificó su rutina semanal y generó comentarios entre los asistentes.

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Despejada la agenda legislativa de temas conflictivos en la Cámara de Diputados, sin convocatoria al Senado, la conducción colegiada de Unidos decidió adelantar para media tarde la reunión de todas las fuerzas políticas que generalmente se hace sobre el final de la jornada laboral.

Ni bien terminó la sesión de Diputados, partieron a la sede radical, entre otros los socialistas Joaquín Blanco, Mariano Cuvertino y Lionella Cattalini así como Ariel Bermúdez, la voz del rosarino Pablo Javkin en el encuentro. También estuvieron Ximena Sola (Pro) y Walter Ghione (Uno).

La reunión transcurrió con amabilidad y muchos cuestionaron el cambio de horario porque a la tardecita, terminaba con un asado y en la tarde, facturas y bizcochos fueron ofrecidos por los anfitriones radicales.

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#TEMAS:
Cámara de Diputados de Santa Fe
Joaquín Blanco
Ariel Bermúdez
Lionella Cattalini
Mariano Cuvertino
Pablo Javkin
María Ximena Sola
Walter Ghione
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