El Gobierno nacional dispuso un nuevo esquema de remuneración para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales que reconoce la formación académica con un suplemento de hasta el 25% sobre el haber mensual. La medida comenzó a regir el 1° de julio y fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno otorgará un plus salarial de hasta 25% a militares con títulos universitarios
La medida comenzará a regir desde julio y beneficiará al personal en actividad, retirados y pensionados alcanzados por el régimen. También se actualizó la escala salarial hasta agosto.
La decisión se complementa con una actualización de la escala salarial correspondiente a junio, julio y agosto, que implica un incremento acumulado del 4,1% respecto de los haberes de mayo.
Cómo será el suplemento
El Decreto 473/2026 establece un adicional permanente según el nivel de formación alcanzado por el personal. Quienes posean un título de posgrado percibirán un plus del 25%; los que cuenten con un título universitario de grado recibirán un 15%; y quienes acrediten una tecnicatura o título terciario obtendrán un 10%.
El beneficio alcanza al personal en actividad de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía de Establecimientos Navales. También comprende a retirados y pensionados cuyos causantes hayan obtenido el título antes del pase a retiro.
Nuevas escalas salariales
La Resolución Conjunta 35/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, actualizó los haberes para junio, julio y agosto. El incremento acumulado será del 4,1%, con una suba del 2,2% en julio y otro 1,9% en agosto.
Con el suplemento aplicado sobre los salarios de agosto, un teniente general, almirante o brigadier general con título de posgrado pasará a percibir $4.213.963 mensuales. Un coronel, capitán de navío o comodoro con título universitario cobrará $2.759.067.
El objetivo de la medida
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el nuevo esquema busca evitar la pérdida de personal altamente capacitado y reconocer económicamente la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas.
El texto señala que la falta de incentivos provoca la salida de recursos humanos especializados y menciona como áreas estratégicas a la ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad y derecho internacional humanitario.
Además, el decreto unificó el régimen de suplementos por título al derogar una disposición anterior de la Ley 19.101 que regulaba un adicional específico para estudios terciarios.