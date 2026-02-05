El gobernador de Salta se sometió a una rinoscopia en vivo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se realizó este miércoles una rinoscopía que fue transmitida en vivo, en el marco de un acto oficial en el que presentaba el llamado Hospital Público Digital en su provincia.
Gustavo Sáenz se realizó la prueba en el marco de la presentación del Hospital Público Digital. Había firmado un decreto que obliga a funcionarios de los tres poderes a realizar el examen.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se realizó este miércoles una rinoscopía que fue transmitida en vivo, en el marco de un acto oficial en el que presentaba el llamado Hospital Público Digital en su provincia.
El procedimiento fue transmitido por el canal de Youtube del jefe de Estado provincial, con la presencia de otros funcionarios, trabajadores de la entidad sanitaria, numerosos invitados y la prensa.
La rinoscopía fue consecuencia del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026 que establece la obligatoriedad de exámenes médicos y toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado.
Tras hablar de la importancia de la salud pública para su gestión, cerró la carpeta en la que tenía apuntes para su breve discurso y dio inicio a la prueba que, según destacó El Tribuno, no contó ni con anuncios ni explicaciones técnicas.
"Voy a aprovechar ya que estoy aquí", comenzó diciendo el gobernador y preguntó si podía elegir él "aleatoriamente" a alguien de los presentes para que se realice el estudio con él. Primero preguntó si "son precisos" y luego destacó: "hay escribanos, todo".
"Venga, Laura, venga", le dijo a Cartuccia, diputada provincial, a quien recibió en el escenario afectuosamente. El gobernador anunció que primero iría ella y luego él. Para ello, en una mesa contigua al estrado, aguardaba una profesional de la salud con el artefacto que recorre las fosas nasales y los monitores correspondientes.
"Primero las damas", bromeó Sáenz mientras la legisladora se sometió a la rinoscopía. Mientras la diputada se prestaba para el análisis, el gobernador no cesó en sus breves aportes y se animó a llamar a "alguien del Senado".
También citó a un intendente. Ofreció que sea otro el que elija a quién someter al estudio, hizo más bromas como "hacéselo bien a él", entre otras bromas. La previa a su turno finalizó y se acercó hasta donde lo analizarían.
Cuando le tocó su turno, el gobernador se sentó sonriente y la encargada le introdujo la herramienta tecnológica en su fosa nasal derecha durante algunos segundos. La transmisión mostró el monitor y cuando se lo retiraron, mientras se levantaba exclamó sobre sí mismo: "Impecable".
Saludó a los especialistas y llamó a "seguir trabajando por los salteños", al cerrar el acto.
El resultado del examen: negativo.