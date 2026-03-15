Con el dolor aún fresco, la Cámara de Senadores llevó a cabo un homenaje a la memoria del periodista y cronista parlamentario Horacio Pucheta, fallecido el 1ro de marzo. El senador por 9 de Julio Joaquín Raúl Gramajo (Unite-Unidos) recordó su labor y compromiso con la información pública y pidió a sus pares un minuto de silencio que se cumplió de inmediato. También que, como es habitual, se comparta a sus deudos directos, en especial a su familia, las condolencias y la versión taquigráfica de la sesión donde consta ese reconocimiento.
Pucheta ejercía el periodismo con pasión y era tanto una presencia permanente de los jueves en la Legislatura santafesina como a diario en la Casa de Gobierno, en especial en en su Sala de Periodistas de la planta baja. Tanto fue su sentido del deber y su pulsión con el trabajo para tener de primera mano la información que durante la pandemia -con los recaudos del caso- siguió a diario las noticias en la sede del Poder Ejecutivo Provincial. Pese a que tenía más de 80 años el año pasado pudo cubrir desde su génesis hasta el acto de la jura, todo el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe. Siguió con entusiasmo cada una de las sesiones de la Convención Reformadora y nunca dejó de interesarse por la cobertura periodística de su otro gran amor, el hockey.
También en Diputados
La memoria de Horacio Pucheta fue motivo también de reconocimiento de la Cámara de Diputados previo al izamiento de la bandera nacional. Además de Pucheta se recordó a Alberto Giraldi, también fallecido días atrás.
Fue la presidenta de la Cámara, Clara García quien pidió a sus pares recordar a ambos cronistas parlamentarios con un minuto de silencio cerrado con un aplauso de todo el recinto.