Indicadores a la baja

Un informe presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe muestra el impacto de la crisis económica en la provincia

El informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados detalla que, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y, en julio, la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual.