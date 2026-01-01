Sistema de Inteligencia Nacional

El Gobierno redefinió el sistema de inteligencia: más poder para la SIDE y cambios clave en contrainteligencia

El Estado nacional introdujo cambios de fondo en el funcionamiento del sistema de inteligencia mediante un decreto que redefine estructuras, funciones y alcances operativos. La norma crea y elimina organismos, reorganiza competencias y habilita nuevas herramientas, con efectos directos sobre el control, la producción de información y el rol de los distintos actores estatales.