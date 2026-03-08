Con obras y presencia estatal, la Provincia informó una baja del 72,8% de la violencia en barrio San Lorenzo

La Provincia informó que la violencia altamente lesiva cayó un 72,8% en barrio San Lorenzo y su área de influencia, a dos años del inicio de la Intervención Barrial Focalizada (IBF) en la ciudad de Santa Fe.
A dos años de la Intervención Barrial Focalizada en barrio San Lorenzo, la Provincia informó una baja del 72,8% en hechos altamente lesivos y una inversión de $2.083 millones. Las obras del Plan Abre alcanzan 84% de avance.
El dato se apoya en una estrategia que combinó presencia territorial, control y persecución penal focalizada con políticas sociales, mejoras urbanas y recuperación del espacio público. En paralelo, se invirtieron $2.083 millones en obras e infraestructura a través del Plan Abre.
La IBF comenzó en febrero de 2024 y articuló el trabajo de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad, junto con la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación.
El objetivo fue intervenir en un territorio de alta conflictividad con una lógica integral: reducir violencia y delito, fortalecer instituciones y mejorar condiciones urbanas para recuperar la vida barrial.
En ese marco, la Provincia destacó que los resultados no solo se reflejan en estadísticas, sino también en la percepción vecinal. En relatos recogidos en el barrio, aparece una idea que se repite: más circulación, más confianza y más uso del espacio público.
Ariel, vecino desde hace 16 años, contó que al principio predominaba el escepticismo. “No creíamos en esto”, dijo, hasta que empezaron las obras y aparecieron cambios visibles como el asfalto y el alumbrado.
En su descripción, la transformación se nota en el horario de la vida cotidiana. “Antes era hasta las ocho de la noche y ya está; hoy a la medianoche la gente está afuera como si nada”, relató. También resaltó la iluminación nocturna como un factor clave.
Lorena, nacida en el barrio, valoró especialmente las obras en pasillos y servicios. Dijo que antes una lluvia corta dejaba al barrio intransitable y que ahora la transitabilidad cambió, con mejoras que, a su entender, superaron promesas de años anteriores.
Gloria, que recibió una vivienda por el Plan Abre, resumió su sensación en una frase: “Esto es otra vida”. Fabiana, vecina desde la infancia, remarcó el contraste con tiempos de barro, anegamientos y agua dentro de las casas.
La Provincia informó que el plan integral de obras en San Lorenzo ya registra un 84% de avance. Los trabajos incluyen puesta en valor de espacios públicos, pavimentación de pasillos, alumbrado LED, desagües, cloacas y recambio del tendido eléctrico domiciliario.
A pedido de vecinos, el proyecto original se amplió con 200 metros de pavimento de hormigón en la intersección de Roque Sáenz Peña y Pasaje Cervantes, una obra pensada para mejorar accesos y circulación.
En paralelo, se realizó la regularización dominial de 107 viviendas y se optimizó la recolección de residuos con ampliación de recorridos e instalación de nuevos cestos en altura, como parte del esquema de ordenamiento urbano.
Dentro del detalle de intervenciones, se mencionan 61 columnas de alumbrado, 107 conexiones eléctricas domiciliarias, 104 conexiones de agua y cloacas, 2.775 metros cuadrados de asfalto, 490 metros cuadrados de espacio público recuperado y una nueva subestación transformadora.