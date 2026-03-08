Seguridad

Con obras y presencia estatal, la Provincia informó una baja del 72,8% de la violencia en barrio San Lorenzo

A dos años de la Intervención Barrial Focalizada en barrio San Lorenzo, la Provincia informó una baja del 72,8% en hechos altamente lesivos y una inversión de $2.083 millones. Las obras del Plan Abre alcanzan 84% de avance.