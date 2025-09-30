Javier Milei visitará Paraná en el marco de la gira nacional rumbo a las elecciones

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará este viernes 3 de octubre la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en la continuidad de su gira nacional rumbo a las elecciones legislativas.
El presidente de la Nación viaja el viernes 3. Los comicios del 26 de octubre y la relación con el gobernador Frigerio.
Sin mayores precisiones sobre su agenda, Milei hará una recorrida por el Parque Urquiza este viernes al atardecer. No está descartado que la presencia del líder de La Libertad Avanza incluya además un acto con dirigentes y militantes de la alianza.
Parte de la elección de la provincia de Entre Ríos pasa por su sostenida relación con el gobierno de Rogelio Frigerio, uno de los tres mandatarios que asistieron a la primera reunión de la Mesa Federal, ya con Lisandro Catalán como ministro de Interior.
En aquel encuentro del pasado 11 de septiembre, también estuvieron presentes ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Alfredo Cornejo de Mendoza y Leandro Zdero de Chaco.
De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Andrés Laumann encabeza la boleta para diputados de LLA en Entre Ríos y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida se quedaron con los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en la provincia. El gobernador Frigerio colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.
La llegada a Paraná este viernes será la primera de Milei como presidente de la Nación desde que asumió a finales de 2023. Ya había pisado la capital entrerriana en dos ocasiones durante su campaña presidencial, incluyendo una caminata por la Peatonal San Martín como parte de su ‘Tour por la Libertad’.
El destino paranaense se da a conocer luego de que este lunes relanzara la campaña electoral presentándose en Ushuaia. Tierra del Fuego.
La primera actividad del mandatario fue la recorrida por la planta de Newsan, empresa tradicional del sector tecnológico e industrial en la Isla Grande, productora de electrodomésticos de las marcas Atma, Noblex y Phlico.
Milei fue recibido por el CEO Luis Galli y el director industrial René Ceballos, junto a trabajadores de línea de producción de electrodomésticos, celulares y placas de circuito impreso. Afuera de la planta hubo protestas, sobre las que Milei respondió acusando al sindicalismo de estar “muy politizado” y ligado al “partido del Estado”.
