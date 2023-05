Falta de control

José Corral: "La facturación de la luz del último bimestre es un escándalo"

“Las boletas que están llegando no reflejan el consumo real porque no hubo mediciones”, aseguró el candidato a diputado provincial que acompaña la candidatura de Maximiliano Pullaro. Remarcó que “en la campaña vamos a hacer propuestas para que la empresa que es de todos los santafesinos sea más eficiente y transparente”. Fuertes críticas a Perotti por no haber cumplido la promesa de no aumentar las tarifas de la EPE.