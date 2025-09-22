#HOY:

Tras la sanción del nuevo texto

Cuándo será la jura de la Constitución en la ciudad de Santa Fe

El gobierno provincial confirmó la fecha y metodología mediante el decreto N° 00089.

El Museo de la Constitución será la sede del evento. Crédito: Flavio Raina
 11:10

El gobierno de la provincia de Santa Fe determinó oficialmente cuál será la fecha para la jura de la nueva Constitución en la ciudad de Santa Fe.

A través del decreto N° 00089, el Ejecutivo santafesino convocó a las autoridades municipales, concejales y sociedad civil, al acto de jura de la nueva Constitución de la Provincia

El momento de la jura por parte de los convencionales. Crédito: El LitoralEl momento de la jura por parte de los convencionales. Crédito: El Litoral

El evento se enmarca en el proceso iniciado tras la sanción del nuevo texto constitucional, publicado el 11 de septiembre, que refuerza la autonomía municipal y habilita a las ciudades con más de 10.000 habitantes a dictar sus propias Cartas Orgánicas mediante convenciones estatuyentes.

La jura se realizará el próximo 2 de octubre del 2025 en el auditorio del Museo de la Constitución Nacional en la capital santafesina

Según el decreto firmado por el intendente Juan Pablo Poletti, el acto marcará el punto de partida de un esquema de trabajo participativo, amplio y plural destinado a elaborar el proyecto de ordenanza que permita declarar la necesidad del dictado de una Carta Orgánica Municipal.

El Museo de la Constitución será la sede del evento. Crédito: Fernando NicolaEl Museo de la Constitución será la sede del evento. Crédito: Fernando Nicola

La iniciativa apunta a reproducir la experiencia histórica de 1933, cuando Santa Fe sancionó su primera Carta Orgánica, y prevé la participación de los distintos órganos municipales, actores sociales e institucionales y la ciudadanía en general.

