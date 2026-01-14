Fernanda Castellani consolidó en 2025 una agenda legislativa con identidad propia

Durante 2025, la diputada provincial Fernanda Castellani desarrolló una tarea legislativa sostenida, con un hilo conductor reconocible: transformar demandas concretas del territorio en iniciativas parlamentarias. A lo largo del año, combinó la presentación de proyectos con una presencia activa en distintos puntos de la provincia, en diálogo permanente con comunidades, instituciones y sectores productivos.
El campo y la industria ocuparon un lugar central dentro de ese trabajo legislativo. Castellani impulsó proyectos sobre seguridad rural, ligados a las condiciones de trabajo, el cuidado de la producción y la vida cotidiana en el interior provincial. Presentó propuestas sobre la circulación y el tránsito asociadas a la logística, el transporte y la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad productiva. Además, planteó la situación del sector agropecuario y de la industria del interior frente al esquema nacional aduanero y de derechos de exportación que alcanza a los granos. En esa misma línea, impulsó medidas orientadas a fortalecer la industria y las economías regionales, acompañando a las PyMEs, la producción local y el agregado de valor en los territorios.
“El campo es trabajo, comunidad y vida cotidiana. Las políticas públicas tienen que partir de esa realidad para fortalecer el arraigo y el desarrollo en el interior de la provincia”, señaló Castellani.
En ese mismo recorrido, Castellani presentó iniciativas orientadas a fortalecer la participación juvenil, como el programa Diputados por un día, y promovió un proyecto de ley sobre educación ética y ciudadana, que pone el foco en la formación, la convivencia democrática y el compromiso cívico. Estas propuestas dialogan con una agenda sostenida de trabajo con estudiantes secundarios y con instituciones educativas, incluidas escuelas y colegios agrotécnicos, que formaron parte del entramado territorial desde el cual se construyeron muchas de estas iniciativas.
“Acompañar la formación de los jóvenes desde una mirada productiva y territorial es parte de mi compromiso como legisladora y una apuesta al futuro de la provincia”.
El liderazgo de las mujeres aparece también como uno de los aspectos más relevantes de su tarea legislativa durante el año. En este sentido, Castellani impulsó un proyecto de ley orientado a reconocer y fortalecer el rol de las mujeres en espacios de decisión, especialmente en ámbitos productivos, sociales y comunitarios, poniendo en valor liderazgos que ya están presentes en el territorio.
“Las mujeres ya están liderando en muchos ámbitos del territorio. El desafío es que ese liderazgo tenga el lugar que merece en las políticas públicas”.
En paralelo, Castellani impulsó iniciativas orientadas a abordar problemáticas concretas que atraviesan a comunidades del interior provincial. El acceso al agua segura ocupó un lugar central, con la presentación de proyectos vinculados a la reducción de arsénico y nitratos en el agua de consumo, a través de propuestas de implementación experimental de tecnologías de tratamiento. Estas iniciativas buscan generar evidencia técnica y sanitaria que permita evaluar alternativas viables y avanzar en políticas públicas que mejoren la calidad del agua y la salud de la población, especialmente en ámbitos rurales.
“El acceso al agua segura impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de las comunidades. Contar con información clara y actualizada es fundamental para cuidar la salud de la población y para que el Estado pueda dar respuestas donde más se necesitan”.
El trabajo legislativo de Castellani se completó con la presentación de resoluciones orientadas a reconocer iniciativas educativas, comunitarias y de interés social y territorial, que ponen en primer plano temas y situaciones que atraviesan la vida cotidiana de las comunidades.
“La tarea parlamentaria es cotidiana y exige constancia y compromiso. Cada proyecto forma parte de un proceso que se construye con tiempo, con diálogo y con responsabilidad. Así entiendo mi rol como diputada, y es una tarea que se va a intensificar en el próximo año”, afirmó la diputada.
El año consolida una forma de trabajo sostenida en el tiempo, con presencia territorial y vocación de escucha. Una construcción que integra producción, educación y participación, y que proyecta hacia 2026 la continuidad de un trabajo legislativo comprometido con la vida comunitaria de Santa Fe, con impacto directo en la vida de las santafesinas y los santafesinos.