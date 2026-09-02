La concejala de La Matanza Leila Gianni anunció su renuncia a La Libertad Avanza mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. La exfuncionaria de Capital Humano aseguró que fue una decisión “profundamente meditada”.
Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”
La concejala de La Matanza cuestionó el rumbo del Gobierno y el funcionamiento interno del espacio. Mantendrá su banca y continuará en un bloque propio.
“No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”, expresó. Gianni aclaró que su salida no implica abandonar sus convicciones ni la actividad política.
Críticas al rumbo económico
La dirigente reconoció la necesidad de ordenar la macroeconomía, pero advirtió que ese objetivo “no puede borrar la vida cotidiana” de quienes trabajan y no logran cubrir sus necesidades.
También defendió sus recorridas por los barrios bonaerenses. “Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato”, sostuvo en su mensaje.
Cuestionamientos internos
Gianni afirmó que “la política no puede ser un negocio personal” y rechazó su utilización para obtener cargos o alcanzar acuerdos contrarios a los intereses de los vecinos.
La concejala ya se había separado del bloque oficialista en diciembre de 2025 para integrar Alianza Libertad Republicana. Aquella ruptura había profundizado su enfrentamiento con la conducción libertaria de La Matanza.
Continuará en el Concejo
La renuncia corresponde a su pertenencia partidaria y no a su banca en el Concejo Deliberante. Gianni continuará ejerciendo su mandato dentro del bloque propio.
Desde su entorno anticiparon que en los próximos días se conocerán detalles sobre la continuidad de su carrera política. La Libertad Avanza no difundió una respuesta oficial tras el anuncio.